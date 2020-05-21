Микроволновые печи прочно заняли свое место в нашем быту. Разогреть ледяной продукт, сделать теплым уже остывший или даже приготовить полноценное блюдо можно всего в пару нажатий и за короткое время. Отдельная особенность этих агрегатов в компактности и полном отсутствии запахов, дыма и гари. Но, увы, внутренняя поверхности микроволновой печи загрязняется. Особенно, если есть пользователи, не особо пекущиеся о том, чтобы сразу после использования убрать остатки продуктов на стенках. Поэтому хозяйки всегда задаются вопросом, как отмыть микроволновку от жира внутри в домашних условиях?

Правила ухода за микроволновкой в домашних условиях

СВЧ-печь должна быть полностью отключена от электропитания перед мытьем. Не ограничивайтесь программным отключением, а выключайте из розетки. Не используйте металлические щетки и абразивные средства. Избегайте мытья микроволновой печи с большим количеством воды, чтобы от нее не пострадали внутренние элементы. Не стоит пользоваться серьезной бытовой химией для удаления жира и нагара с печи как изнутри, так и снаружи. Если грязь попала внутрь, то постарайтесь не разбирать микроволновую печь самостоятельно, чтобы почистить.

Чистка специальными средствами

Для нашего с вами удобства рынок бытовой химии предлагает специализированные средства, которыми можно почистить микроволновую печь. Такие препараты чаще всего продаются в виде спреев. Каждая упаковка содержит инструкцию по применению, а быстрый способ очистить микроволновку, сводится к паре легких движений. Для того чтобы очистить СВЧ печь внутри, необходимо нанести спрей на дно и стенки. Затем его оставляют на некоторое время, а потом вытирают сначала влажной, а потом сухой тряпочкой.

В большинстве случаев компания, выпустившая такое средство, рекомендует применять его осторожно. Важно, чтобы чистящая жидкость не попала на магнетрон и закрывающие его решетки.

Настоящие хозяйки всегда посмеются над покупателями бытовой химии, потому что знают не менее эффективные способы, как отмыть микроволновку от жира внутри в домашних условиях.

Домашние способы очистки от умелых хозяек

Для эффективной чистки микроволновой печи в домашних условиях можно использовать не меньше пяти способов:

очистка свежими цитрусами; чистка лимонной кислоты; мытье уксусной кислотой; очистка с помощью соды; хозяйственное мыло.

Как отмыть цитрусовыми

Это наиболее приятное средство, потому что и печка будет чиста, и цитрусовый аромат быстро наполнит вашу кухню. Чтобы отмыть микроволновку внутри, возьмите один большой или пару маленьких фруктов. Нарежьте цитрус на небольшие кусочки и залейте стаканом воды. Затем эту тарелку ставим в устройство и включаем его на 15-20 минут с максимальной мощностью. Когда время выйдет, не спешите вынимать ёмкость. Пусть фрукты поработают еще немного. Далее необходимо обязательно выключить устройство из розетки. Затем мягкой губкой убираем всю грязь на стенках и дне, потом протираем всю поверхность сухой тряпочкой. ( Читайте также: Как избавиться от неприятного запаха в микроволновке? )

Рачительные хозяйки советуют использовать даже не сам фрукт, а его корочки. Аромата будет еще больше, а очищающего эффекта ничуть не меньше, чем с целыми плодами.

Чистим уксусной кислотой

Не многие знают, как за 10 минут отмыть микроволновку уксусом. Мы раскроем этот быстрый способ с кислотой, действие которого заключается в размягчении жирного налета. Процесс очень прост, а главное, что нужно – вода, эссенция и тарелка. Чтобы отмыть микроволновку, нам понадобится посуда, которая спокойно помещаться внутри печи. Заливаем в нее воду и добавляем несколько капелек уксуса. Далее, как в предыдущих способах, ставим чашу внутрь микроволновки. Включаем ее на 5-7 минут с максимальной мощностью и даем домашнему средству поработать. Когда выйдет время, можно приступать к протирке внутренних поверхностей.

Одна из отличительных особенностей этого способа в том, что уксус не повреждает покрытие стенок устройства. Эссенция без труда сможет отмыть микроволновую печь и избавиться от жира с прогоревшими остатками пищи без вреда для здоровья и самого аппарата. Кстати, бытовая химия такими свойствами похвастаться не может. Поэтому мыть СВЧ печи уксусной кислотой полюбилось многих хозяйкам: быстро, дешево, просто и эффективно. Завершить очищение можно протиркой лимоном и апельсином для придания аромата.

Как почистить лимонной кислотой

Как отмыть микроволновку от жира и нагара другими подручными средствами? Еще один способ заключается в применении такого простого и недорого продукта как лимонная кислота. Она поможет отмыть, размягчить и удалить скопившуюся грязь и жирный налет. Напоминаем, чтобы почистить устройство его нужно обязательно отключить от электросети! Только после этого можно начинать мыть микроволновку. Для этого берем емкость или глубокую тарелку с водой. Достаточно даже двухсот грамм. Растворяем одну чайную ложечку лимонной кислоты, а затем ставим эту миску внутрь. Включаем на наибольшую мощность на пять минут. После завершения процесса нагрева оставим тарелку внутри ещё минут на 10-15. Действие растворенной лимонной кислоты будет продолжаться, сопровождаясь размягчением жира. Спустя четверть часа вынимаем чашку и протираем всю внутреннюю поверхность обычной мягкой тряпкой или бумажным полотенцем. Конечно же, избегайте попадания влаги в решетки, чтобы это не привело к поломке кухонной помощницы. ( Читайте также: Как почистить кофемашину от накипи лимонной кислотой? )

Чистка микроволновки пищевой содой

Каждая хозяйка знает о чудодейственных возможностях соды, поэтому предлагаем вам 2 самых простых и удобных способа отмыть микроволновку:

Чистим содой и паром

В емкости объемом 250-500 мл смешиваем воду и 2 столовые ложки соды. Перемешиваем жидкость для полного растворения мелких частичек. Эту посуду ставим в микроволновую печь, которую будем мыть, и включаем максимальную мощность на десять минут. Секрет в том, что пар от закипевшей воды из чашки проникнет на все поверхности внутренней части печи. Он сможет отмыть и растворить весь засохший жир, а также удалит неприятные запахи, так как сода очень хорошо их впитывает. После окончания процесса работы в обязательном порядке полностью обесточиваем устройство. Затем можно приступать к полному удалению остатков грязи, а в этом отлично поможет мягкая губка, тряпка или бумажное полотенце.

Этот же содовый раствор отлично подойдет чтобы почистить аппарат снаружи. Смочите в нем полотенце и протрите всю поверхность печи.

Запомните, что включать электроприбор можно только полного высыхания всех его поверхностей! А также помните, что если совсем запустить вашу СВЧ-печь и оставить на поруку грязи, то большое ее скопление легко спровоцирует короткое замыкание. Жир и грязь на стенках устройство по-настоящему опасны для жизни!

Чистим содой и мылом

Чтобы быстро и легко отмыть микроволновку, нам понадобится пол-литра теплой воды, которую наливаем в чашку. Далее добавляем хозяйственное мыло в виде стружки, которую можно сделать на терке. Это нужно, чтобы мыльные кусочки растворились побыстрее. Далее в эту смесь высыпаем одну столовую ложку соды, а затем все хорошо перемешиваем. Для наилучшего и эффективного нанесения чистящего средства берем пульверизатор. Нашим раствором покроем микроволновку как внутри, так и снаружи и оставим на полчаса. По прошествии тридцати минут удаляем нанесенную смесь и остатки грязи мягкой тряпочкой или губкой. Теперь, услышав вопрос, как помыть микроволновую печь, хозяюшки могут смело делиться новыми и простыми секретами. ( Читайте также: Как удалить неприятный запах из мультиварки? )

Очищаем микроволновку хозяйственным мылом

Упомянув в паре с содой, нельзя ни рассказать о старом и добром хозяйственном мыле, и его самостоятельных чудодейственных свойствах. Десятилетиями оно выручало сотни тысяч хозяек. Годы идут, техника будущего уже у нас на кухне, а мыло по-прежнему наш лучший и быстрый помощник. Его грубость форм и неприятный запах проигрывают на современном рынке, который предлагает изобилие вкуснейших и фигурных брусков, но именно хозяйственное мыло отличается идеальным удалением жира.

Отмыть микроволновку внутри можно с помощью хорошо намыленной тряпочки. Протираем электроприбор и оставляем на некоторое время. Далее просто удаляем остатки пены и грязи влажной тканью. Важно пройтись тряпкой по всему периметру несколько раз, чтобы собрать все остатки пищи со стенок и дна. Когда устройство полностью просохнет, при первом включении возможно появление запаха гари. Не стоит пугаться, потому что это сигнал того, что не вся грязь была удалена.

Чтобы больше не возвращаться к вопросу, как почистить микроволновку в домашних условиях за 5 минут, старайтесь контролировать степень ее загрязнения. В этом отлично поможет специальная пластиковая крышка, которая часто идет в комплекте, а также пергаментная бумага. Накрывайте ими блюда перед разогревом и сможете уберечь внутренние стенки от попадая капель жира и пищи.